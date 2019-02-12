الرئيس اليمني يتحدث عن "أموال مكرسة للحرب على اليمنيين"

© REUTERS / FAWAZ SALMAN وبحث الرئيس اليمني، مع غريفيث "آفاق السلام وإمكاناته المتاحة في البلاد"، حسب وكالة الأنباء اليمنية. وأكد هادي "حرص حكومته ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن الداعم لها على السلام". واتهم الحوثيين "ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالعبث بالمساعدات الإنسانية وتهريب الأسلحة الإيرانية". وقال هادي منصور إن الحوثيين "يكرسون الأموال لتمويل حروبهم على اليمنيين". وأضاف أن الحوثيين لديهم "اعتداءات المتكررة على الملاحة الدولية وتهديد دول الجوار".

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