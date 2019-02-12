التحالف يتحقق من أنباء مقتل مدنيين في قصف مواقع "داعش" في سوريا

واشنطن — سبوتنيك وقال الناطق، لوكالة "سبوتنيك"، "نحن على دراية بتقارير عن احتمال سقوط ضحايا مدنيين. نحن نأخذ جميع الافتراضات حول الضحايا المدنيين على محمل الجد، لكننا نعلم أيضا أن هناك الكثير من المعلومات غير الصحيحة".

وتابع "من المهم أيضا أن نشير إلى أن هناك العديد من القوى في هذا الإقليم التي تشن ضربات، لذلك نحن نتحقق من هذا".

وكانت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" قد أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن 70 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيبوا في قصف جديد لقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر محلية قولها: "استشهاد وجرح 70 مدنيا على الأقل في مجزرة جديدة لطيران التحالف الأمريكي على مخيم للمدنيين في بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي".

من جهتها، وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول اعتداء طائرات تابعة لما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة على مخيم للمدنيين في قرية الباغوز بريف دير الزور ما أدى إلى استشهاد 16 مدنيا بينهم نساء وأطفال.