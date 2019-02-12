أرامكو السعودية توقع عقدين لتخزين السولار والمازوت بمصر

القاهرة / الخليج 365



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء، أن شركة النفط السعودية "أرامكو" وقعت عقدين مع "الشركة العربية لأنابيب النفط" (سوميد) لتخزين منتجات بترولية في البلاد.

وتملك "سوميد" خط بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس (شمال شرق) إلى سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية (شمال غرب)، إضافة إلى آبار للتخزين.

ويمثل خط الشركة، الذي تساهم فيه شركات من مصر والإمارات والكويت والسعودية وقطر، بديلا لقناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط.

وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم، إن العقد الأول يتمثل في توفير سعات تخزينية لتداول وتخزين منتج السولار عالي الجودة بطاقة إجمالية 222 ألف متر مكعب بموقع الشركة في "سيدي كرير"؛ بغرض إعادة تصديره الى السوق الأوروبية.

بينما يهدف العقد الثاني لتوفير سعات تخزينية لاستقبال وتخزين وتداول منتج المازوت بطاقة إجمالية 165 ألف متر مكعب في العين السخنة على البحر الأحمر؛ لغرض تصديرها أو استهلاكها داخل السوق المصرية.