عباس يجتمع مع العاهل السعودي في الرياض

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة السعودية الرياض.

وبحث "عباس وبن سلمان"، الوضع السياسي الراهن، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأطلع "عباس"، العاهل السعودي، على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأشارت "وفا"، إلى أن "عباس" أطلع العاهل السعودي على "المؤامرات التي تحاك لتمرير ما يسمى الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن".

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا.

ووصل "عباس" الرياض، أمس، في زيارة رسمية تنتهي مساء اليوم.