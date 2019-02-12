فتوى شرعية من القدس: حائط البراق وقف إسلامي

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أفتى الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى، بمدينة القدس، اليوم بأن حائط البراق، الذي يشكل جزءا من السور الغربي الخارجي للمسجد الأقصى في القدس الشرقية هو "وقف إسلامي".

وقال الشيخ صبري، في نص الفتوى التي أرسل نسخة منها لوكالة الخليج 365:" إن هذا الحائط هو جزء من السور الغربي الخارجي للمسجد الأقصى المبارك، وإن أسوار المسجد جميعها وقف إسلامي، لأن السور تبع للمسجد الأقصى بداهة، كما أن سور أي بيت هو تبع للبيت".

وأضاف:" بالتالي فإن حائط البراق هو وقف إسلامي، بالإضافة إلى أن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- قد شرّف هذا الحائط بربط (البراق) به وذلك في ليلة الإسراء، خلال معجزة الإسراء والمعراج".

وتُطلق إسرائيل على الحائط اسم "حائط المبكى" أو "الحائط الغربي" وهي التسمية التي يرفضها الفلسطينيون.

ويؤدي اليهود الصلاة في المكان، الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد أدانت قيام السلطات الإسرائيلية منتصف الشهر الماضي بوضع "سقالات" حديدية في جزء من الجدار الغربي بداعي تنفيذ عمليات ترميم بعد سقوط حجر كبير من الحائط العام الماضي.

وقال الشيخ صبري:" أعلن وأؤكد بأن حائط البراق يخص المسلمين جميع المسلمين في أرجاء المعمورة منذ حادثة الإسراء والمعراج حتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا نقر ولا نعترف بأي ملكية لليهود بهذا الحائط".