تركيا.. تحطم مروحية عسكرية #إسطنبول وإصابة جميع من على متنها

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صحيفة الخليج الالكترونية
تحطمت مروحية عسكرية تركية أثناء محاولة الهبوط اضطراريًا في إسطنبول أكبر المدن التركية.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد قال حاكم المدينة، علي يرلي كايا، على “تويتر” إن “طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت في منطقة تشكمه كوي السكنية بالجانب الآسيوي من إسطنبول”.
وأضاف: “المعلومات الأولية تفيد بإصابة 4 عسكريين كانوا على متن المروحية نقلوا إلى المستشفى”.
وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من المنطقة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح.
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