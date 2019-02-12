التجارة: استدعاء 4175 مركبة “فورد: فيوجن- إسكيب 2016-2013”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة “التجارة والاستثمار” عن استدعاء 4175 مركبة “فورد: فيوجن- إسكيب 2016-2013” بسبب خلل في ناقل الحركة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام “P” مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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