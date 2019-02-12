شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

ورحب الملك المفدى بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الفلسطيني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجدد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال جلسة المباحثات، التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد عبر فخامة الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين.

كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وحضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من جانب الفلسطيني، معالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ومعالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداءٍ تكريماً لفخامة الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.