شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطن يقيم وليمة ضخمة لكادر مستشفى مجاور لمنزله بحائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقام مواطن بمنطقة حائل حفل عشاء للكادر الطبي بمستشفى حكومي مجاور لمنزله وذلك احتفاءً بجهودهم في خدمة المرضى من المواطنين والمقيمين.

وفي التفاصيل أقام المواطن راضي بن سنيد السلماني الشمري، وليمة للكادر الطبي ولمنسوبي مستشفى الملك سلمان الواقع بجوار منزله، فيما قابل المدعوون -وهم من جنسيات مختلفة- هذه الاستضافة بكل حفاوة وترحاب.

وافتتحت المرحلة الأولى من مستشفى الملك سلمان التخصصي في حائل في مارس الماضي، بطاقة استيعابية 500 سرير، في حين بلغت تكلفة إنشائه 500 مليون ريال.