شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المقاولين» تطالب «المالية» بصرف المستحقات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 الرياض
دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق وزارة المالية إلى التأكيد على المختصين بالحرص على سرعة سداد المستحقات المالية للمشاريع الحكومية بعد اعتمادها على منصة «اعتماد».
وطالب بضرورة إيجاد آلية لإنهاء الخلافات بين الأطراف التي تؤدي لتأخر عمليات الصرف للشركات المنفذة للمشاريع الحكومية.
وأفاد أن لجنة «سداد» معنية بصرف مستحقات ما قبل عام 2018، من خلال حصر المبالغ التي لا يوجد عليها خلافات بين الجهات المنفذة والجهات المالكة، بحيث يتم استكمال جميع الإجراءات النظامية والرفع بواسطة منصة «اعتماد» لصرف تلك المستحقات.
وأضاف: «الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والاستثمار لحصر مطالبات المقاولين والموردين والمتعهدين المتأخرة كان مؤشراً إيجابياً للاقتصاد ومحفزاً له، كما أن لجنة «سداد» طلبت العديد من الإيضاحات التي يحتاج القطاع الخاص للإجابة عنها لتسهيل عمليات الصرف». حسب “عكاظ”.
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