رئيس لبنان يتسلم دعوة السيسي للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

تسلم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى نقلها إليه قبل ظهر اليوم سفير مصر فى بيروت السفير نزيه النجارى وتضمنت دعوة للحضور والمشاركة فى القمة العربية الأوروبية الأولى التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ يومى 24و25 فبارير الجاري.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، وصف الرئيس السيسى فى رسالته هذه القمة بأنها “تاريخية وسوف تؤكد على أهمية العلاقات العربية-الأوروبية التى تستند على مصالح سياسية وأمنية واجتماعية – اقتصادية مشتركة، وروابط تاريخية وثقافية عميقة فضلا عن الجوار الجغرافى بين الدول العربية والأوروبية”.

واعتبر الرئيس السيسى فى رسالته أن الروابط المتعددة “تستوجب من الجانبين المزيد من التباحث والتشاور والتعاون الوثيق بهدف التغلب على التحديات المشتركة التى نواجهها، وهى التحديات التى تفاقمت لأسباب متعددة خلال العقد الماضي”.

وأكد السيسى فى رسالته، على أنه سيتم عقد أولى القمم العربية الأوروبية يمثل فرصة سانحة للبناء على العلاقات العربية الأوروبية المتميزة وسيُعمل على إثراء التعاون بيننا فى شتى المجالات، متابعًا: “إننى لعلى اقتناع راسخ بتطلع الجانبين العربى والأوروبى للعمل سويا كشركاء، وفى إطار من الاحترام المتبادل، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، وتحقيق رخاء ورفاهية وأمن شعوبهما”.

واشار الرئيس السيسى، إلى أن مشاركة الرئيس اللبنانى ميشال عون فى القمة “سيكون لها بالغ الأثر فى إنجاح أعمالها”.

ووجه الرئيس عون الشكر الرئيس السيسى على دعوته وحمّل السفير النجارى تحياته وتمنياته بالنجاح لأعمال القمة العربية-الأوروبية. وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية-المصرية وسبل تطويرها فى المجالات كافة، إضافة إلى التطورات السياسية الراهنة فى لبنان والمنطقة.

بدوره قال سفير مصر فى بيروت نزيه النجارى أنه قدم إلى الرئيس اللبنانى الدعوة الموجهة إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية المرتقبة فى شرم الشيخ، كما هنأته بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى اللبنانية متمنيا له وللحكومة اللبنانية النجاح فى تحقيق طموحات اللبنانيين على المستويين السياسى والاقتصادى، ومؤكدًا دعم مصر للبنان بكل السبل المتاحة فى اطار العلاقات التى تجمع البلدين.

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