عمرو أديب يهاجم علاء مبارك: "مش هسيبك.. إنت وقعت مع واحد مستبيع"

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شن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا حادًا على علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد هجوم الأخير عليه وسخريته منه بمقطع فيديو على صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، حيث قال: "يا أنا يا إنت ومش هسيبك، وقولي فلوس سويسرا منين.. إنت جيت لواحد مستبيع، وجبته لنفسك.. عايز حواديت عندي كتير".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"،: "إنت يا علاء بيه اللي جبته لنفسك، أنا عمري ما قربتلكم.. لا حضرتك ولا جمال بيه، مش هترجعوا تاني، ومش هتحكموا تاني، بس عاوز اسأل مين اللي ولع في عربيتي يا علاء ورمى عليها مية نار".

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