شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء» توضح حالات استحقاق المشترك تعويضاً مالياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوردت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الحالات التي يجب أن يدفع فيها مقدم الخدمة الكهربائية تعويضاً مالياً للمستهلك. وأوضحت الهيئة، أن المستهلك يستحق تعويضاً مالياً إذا أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في: – إيصال الكهرباء لمنشأة جديدة قبل مضي 40 يوم عمل من تاريخ سداد الرسوم المطلوبة. – إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد بـ”3 ساعات” في المناطق الحضرية، وبـ”5 ساعات” في المناطق الريفية وشبه الحضرية. – إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له. – إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة “في الأوضاع العادية”. – حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل. – المحافظة على انتظام الخدمة الكهربائية دون انقطاع “4 انقطاعات خلال السنة الميلادية الواحدة ولا تقل مدة كل انقطاع عن 4 ساعات”.

كانت هذه تفاصيل خبر «تنظيم الكهرباء» توضح حالات استحقاق المشترك تعويضاً مالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.