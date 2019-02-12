انت الان تتابع البحرين تتنازل.. حكيم العريبي يصل أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللاعب البحريني حكيم العريبي

أظهرت لقطات لممثل شبكات تلفزيونية أسترالية، أن حكيم العريبي لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ الذي ظل محتجزا في سجن تايلاندي لأكثر من شهرين بطلب من بلاده، وصل إلى مدينة ملبورن الأسترالية قادما من بانكوك، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت السلطات التايلاندية سراحه، أمس الإثنين، بعدما سحبت البحرين طلب تسليمه إليها. وقال العريبي عقب نزوله في مطار ملبورن من رحلة للخطوط الجوية التايلاندية: "أستراليا هي بلدي، لم أحصل على الجنسية بعد، لكن بلدي هو أستراليا، أحب أستراليا“.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المئات من أنصاره وهم يهللون، وكان العريبي يرتدي قميص فريق باسكو فيل الذي يلعب له في ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا، وشكر اللاعب أنصاره الذين هتفوا "مرحبا بك في بيتك يا حكيم!".اقرأ أيضا| بسبب احتجاز حكيم العريبي.. «فيفا» يرفع حالة الطوارئكان العريبي، قد فر من البحرين عام 2014 وحصل