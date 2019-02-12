صحف الإمارات: 77 قضية تواجه نظام الحمدين في أمريكا

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الصحف كشفت عن تأكيد وزير الخارجية المصري أن الأزمة مع قطر ما زالت مستمرة، خاصة أن الأوضاع لم تتغير منذ اتخاذ الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إجراءاتها

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. ولا تزال القمة العالمية للحكومات تتصدر عناوين الصحف فتحت عنوان "القمة العالمية للحكومات تواصل أعمالها لليوم الثالث"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أنه تتواصل في دبي اليوم فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات لليوم الثالث بعد يوم حافل من النشاطات والورش والفعاليات التي شكلت منصة تفاعلية لتجارب العالم في مختلف المجالات.

وتنطلق أولى جلسات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات بعنوان "مدن الغد.. محورها الإنسان" مع مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري. حسب تغريدات على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على "تويتر". وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

وتنطلق أولى جلسات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات بعنوان "مدن الغد.. محورها الإنسان" مع مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري. حسب تغريدات على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على "تويتر". وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية لتطوير نماذج تنموية مستقبلية، تركز على تحسين جودة حياة الإنسان، وتوفير الحلول الممكنة لتجربة حياة متكاملة.

جاء ذلك خلال إطلاقه، أمس، جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات في حلتها الجديدة، التي تشكل استمرارا لنهج دبي في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز جودة حياة الإنسان، عبر تطوير الحلول الخلاقة المبتكرة في مواجهة التحديات، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات. وبالانتقال إلى القمة الإفريقية، ذكرت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "مصر: تغيير سلوك قطر شرط للمصالحة"، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أمس الاثنين، أن الأزمة مع قطر ما زالت مستمرة، خاصة أن الأوضاع لم تتغير منذ اتخاذ الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب: السعودية، الإمارات، البحرين ومصر قرارا بمقاطعتها. وقال في مقابلة مشتركة مع فضائيات مصرية من العاصمة الإثيوبية أديس بابا على هامش مشاركة مصر في القمة الإفريقية، إن تطورات الأزمة القطرية لم تتغير كثيرا، وهناك ثبات في موقف الدول الأربع، وتنسيق مشترك ومستمر بينهم، لتوضيح الأمور بما يعزز من مواقفهم وسياساتهم، مضيفاً أنه لا مصالحة مع قطر قبل أن تغير سلوكها ومنهجها، لنعفي أنفسنا من النتائج السلبية لسياساتها.

وحول الشأن اليمني ، ذكرت صحيفة "البيان" أن قبائل كشر في محافظة حجة واصلت كسر شوكة ميليشيا الحوثي، وتمكنت من تحرير إحدى القرى وقتل وأسر عدد من عناصر الميليشيا، بالتزامن تقدمت قوات الجيش في مديرية باقم بمحافظة صعدة واستهدفت مواقع الميليشيا في مديرية نهم شرق صنعاء. فيما أوضحت "الخليج" تحت عنوان "جريفيث ولولسيجارد في صنعاء لإقناع الحوثيين بالجنوح للسلام"، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث بحث أمس، مع قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء، تنفيذ "اتفاق السويد"، الذي يقضي بضرورة خروج المتمردين من موانئ الحديدة، وأهمية جنوحهم للسلام. وسبق جريفيث إلى صنعاء، قادما من عدن، رئيس فريق المراقبين الدوليين، الجنرال مايكل لوليسجارد؛ لبحث مقترح بشأن إنشاء ممرات إنسانية آمنة من ميناء الحديدة، تحت إدارة وتأمين قوات دولية.

ومن المرتقب أن يلتقي جريفيث مع لوليسجارد، في صنعاء؛ لبحث نتائج لقاءات الحديدة، التي جمعت الأخير مع وفدين من الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية، كل على حدة، ومناقشة مقترحات بشأن فتح ممرات آمنة، ونشر القوات الأممية؛ لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية. وكشفت "الاتحاد" تحت عنوان "77 قضية تواجه "نظام الحمدين" في أمريكا"، أن ناشطا أمريكيا يعيش في واشنطن أعلن عن أن إجمالي عدد القضايا المرفوعة ضد نظام الحمدين الإرهابي في مختلف المحاكم الفيدرالية الأمريكية بلغ 77 قضية معلنة، بجانب القضايا الأخرى التي لم يتوصل الإعلام لها.

وقال الناشط محمد سمان، خبير الحوكمة المؤسسية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والإرهاب، في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": هناك إحصائية لقضايا قطر في محاكم أميركا من بينها 20 قضية ضد قناة الجزيرة التي يتهمها مواطنون أمريكيون ونواب بالتجسس، حيث تسارعت التحركات في أروقة الكونجرس لتقييد أنشطة ذراع الحمدين الإعلامي داخل الولايات المتحدة، بعدما اتهمتها مصادر برلمانية وسياسية بممارسة عمليات تجسس في هذا البلد، على خلفية فيلم وثائقي تعده القناة عن المنظمات اليهودية الموالية لإسرائيل هناك. تناولت "الخليج" الشأن الفلسطيني تحت عنوان "الاحتلال يشرعن مباني استيطانية ويدمر 500 شجرة زيتون"، حيث أبلغت نيابة الاحتلال الإسرائيلي ما تسمى المحكمة المركزية، اعتزامها شرعنة مبانٍ شيدها مستوطنون على أرض بملكية فلسطينية خاصة، وتم إلحاقها بمستوطنة "عالية زهاف" شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقل الاحتلال 21 فلسطينيا من أنحاء الضفة، فيما أطلق النار على رعاة الأغنام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، في وقت دمر 500 شجرة زيتون بالأغوار.



وحول الشأن الإيراني، ذكرت "الإمارات اليوم" أن إيران واصلت تصعيدها ضد ضغوط الولايات المتحدة وأوروبا ومجلس الأمن الدولي لكبح أنشطتها الصاروخية، وأكدت عزمها تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وذلك قبيل يومين من انعقاد مؤتمر في العاصمة البولندية وارسو بشأن الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، خلال خطاب ألقاه في ما يسمى بـ"ميدان الحرية" بطهران، احتفالاً بـ"الذكرى الأربعين للثورة في بلاده"، إن إيران عازمة على تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، على الرغم من الضغوط المتنامية من الدول التي وصفها بالمعادية لكبح أنشطة بلاده العسكرية.

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