الان تتابع عمرو أديب لعلاء مبارك… “إنت اللي جبته لنفسك” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

شن الإعلامي المصري عمرو أديب، هجوما لاذعا ضد علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، في مقدمة برنامجه “الحكاية” على فضائية MBC مصر.

وقال أديب: “لو أنا سايبك ومش بقربلك مش معنى كده إن أنا خايف منك”، مؤكدًا أنه لم يتحدث من قبل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو أولاده.

وتابع: “النهارده ذكرى تنحي مبارك، وأنا أعرف مبارك وأولاده، علاء بيه وجمال بيه، وبعد ما حصل اللي حصل ودخلوا السجن، عمري ما قربتلهم، مش مرجلة ولا فروسية إن ناس دخلوا السجن فتشتمها يعني، لكن النهارده قعدت أفكر لو مكانش مبارك مشي كان هيبقى إيه الوضع، كان جمال بيه بيحكم، وعلاء بيه بيقبض”.

واستطرد: “عمري ما قربت لمبارك أو أولاده، قربتلهم لما كانوا موجودين، وقعدت في البيت عشان استجريت وقربت لجمال بيه، ومصر كلها عارفة الحكاية دي، النهارده علاء بيه فكر يعمل إيه في يوم تنحي الوالد، قالك أهاجم عمرو أديب، فجاب حتة ليا من إنترفيو وقالك أهو، طب ما تجيب الإنترفيو كله يا علاء بيه، ما أنت عارف الإنترفيو ده اللي قعدني في البيت”.

وأردف: “قولت مينفعش جمال بيه يحكمنا، وقولت جملة الأستاذ محمد حسنين هيكل الله يرحمه إن مبارك لو قائد تاريخي يكمل، لكن جمال ميجيش بعده”، وواصل حديثه قائلًا: “روحت بعدها لقيت الأستوديو عليه قفل، وأنا بشتغل في قناة مشفرة، لكن جمال بيبه زعل، وعلاء بيه زعل، لا أنا كنت ناوي أقرب من جمال بيه ولا علاء بيه”.

وأضاف: “أنت اللي فتحت الموضوع، عمري ما يعمل موضوع شخصي، مش أنت فردت صدرك، أفرده بقى أوي، هسألك سؤال واحد، رد عليا، الفلوس اللي في سويسرا دي بتاعة مين، أنت عارف يا علاء إن أنا صحفي شاطر، الفلوس دي مثبتة من الحكومة المصرية والسويسرية، جبت مئات الملايين دي منين، هو فيه حد في مصر كلها مكانش عارف علاء مبارك بيشتغل إيه، إيه كانت وظيفة علاء مبارك، عمري ما قربتلكوا، إنما أنت النهارده وزك الشيطان، وقولت أشوف حاجة أخبط بيها”.

واستنكر أديب، حديث البعض عن أبناء الرئيس الأسبق بلقب “البيه”، قائلًا: “علاء بيه مين يا جماعة، علاء بيه انتهى، الناس دي خلصت، مش ده الراجل اللي نزلتوا شيلتوه، أنتوا ناسيين الراجل ده عمل إيه هو وعيلته، إن كنتوا نسيتوا اللي جرا هاتوا الدفاتر تتقرا، مش على آخر الزمن واحد رد سجون يعلمنا الأدب، أنت اللي جبتوا لنفسك”، حسب تعبيره.

واختتم: “حضرتك أنت وجمال بيه مش هترجعوا تحكموا تاني، جايز تاخدوا فلوس سويسرا تاني، خدها، لكن الفلوس دي منين يا علاء، خلص نفسك الأول يابني وبعدين دور عليا”.

كان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نشر فيديو تم تداوله الفترة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا، يتم فيه المقارنة بين تصريحات الإعلامي عمرو أديب عن الرئيس الأسبق، أثناء تواجده في الحُكم وبعد تنحية عن الحُكم بعد ثورة 25 يناير، على طريقة “قبل وبعد”.

ونشر علاء مبارك الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، وكتب عليه قائلًا:”بدون تعليق”، ليثير بعدها الجدل بين مُتابعيه.