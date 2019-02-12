دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تختبر شاشات بخاصية اللمس وتقنية Face ID في أجهزة Mac ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد على بدء إختبار شاشات مميزة بخاصية اللمس وتقنية Face ID للتعرف على الوجه في أجهزة ابل القادمة من سلسة Mac.

بدأت شركة ابل في إختبار بعض المواصفات الجديدة في أجهزة ماك وماك بوك القادمة، حيث أشار تقرير جديد إلى أن تقنية التعرف على الوجه ودعم خاصية اللمس في الشاشة هي بعض من المواصفات التي يتم إختباراها في الوقت الحالي على الأجهزة.

وقد قدمت تقنية التعرف على الوجه Face ID من ابل في أجهزة الآيباد خلال العام الماضي، حيث تدعم المستخدم في التسجيل للدخول وفتح الجهاز عن طريق مسح وجه المستخدم، وهي التقنية التي ترغب ابل في أن تنتقل بها أيضاً لأجهزة Mac القادمة.

ومن المتوقع أن تأتي تقنية التعرف على الوجه في أجهزة ماك بتجربة فعالة أكثر في فتح الجهاز كبديل لإستشعار البصمة أو تسجيل كلمة مرور لفتح الجهاز.

وقد أشارت شركة ابل في تصريحات سابقة إلى خططها لجلب خاصية اللمس في شاشات الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل macOS، لذا وفقاً لهذا التقرير يبدو أن ابل بدأت بالفعل في تجربة كفاءة وفعالية خاصية اللمس في شاشات الأجهزة الجديدة بالفعل من أجهزة ماك بوك وأيضاً أجهزة الحاسب المكتبي.

أيضاً جاء في تصريحات سابقة لشركة ابل أنها تخطط لدعم تطبيقات iOS على أجهزة ماك من خلال تحديث جديد لنظام تشغيل macOS، وهو ما يؤكد بدء تطوير الأجهزة الجديدة بخاصية اللمس في الشاشة لما تتطلبه بعض التطبيقات من التحكم وإدارة التطبيق بالتمرير والنقر على الشاشة.

كما جاء التقرير الجديد على ذكر سماعة ابل AirPods 2، حيث يؤكد التقرير على أن الإصدار الجديد يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق من السماعة، أي على عكس ما نشر مؤخراً في تقرير سابق أن ابل تقدم تصميم جديد للسماعة، من ناحية أخرى أكد التقرير على إطلاق السماعة بلوني الأسود والأبيض هذا العام.

كما أشار التقرير إلى أن التغيير الذي سيطرأ على سماعة AirPods 2 هذا العام في تكوينات السماعة الداخلية، التي تأتي هذا العام بمزيد من المستشعرات، حيث من المتوقع أن يأتي أحد المستشعرات لتعقب حالة المستخدم الصحية.

أيضاً لن تختلف قدرة البطارية في سماعة AirPods 2، إلا أن الحافظة تأتي هذا العام بحجم أصغر للبطارية، كما أشارت التوقعات إلى أن سماعة AirPods 2 تنطلق بسعر 200 دولار هذا العام.

كما أكد التقرير على أن قاعدة الشحن AirPower تأتي بسمك أكبر في التصميم عن النموذج الأول، على أن تتوفر بسعر 150 دولار، إلا أنها ستتوافق مع الأجهزة المميزة بنظام تشغيل iOS 13 فما فوق فقط.

المصدر

هذا الموضوع ابل تختبر شاشات بخاصية اللمس وتقنية Face ID في أجهزة Mac ظهر على التقنية بلا حدود.