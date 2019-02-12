الحريري: المطلوب إصلاحات جريئة ومحددة وأولوياتها الاستقرار السياسي والأمني

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© AFP 2018 / Joseph Eid
وبدأ تلاوة البيان الوزاري، أمام النواب، مؤكدا: "إننا نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي". وأشار إلى أن "جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك للانتقال بالبلاد إلى الاستقرار المنشود"، بحسب ما ذكرته "الوكالة الوطنية للإعلام".
وأوضح الحريري أن "مهمة الحكومة الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتطوير".
وقال: "التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم التمويل لها من قبل مؤتمر "سيدر".
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