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القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الملا على هامش مؤتمر ومعرض البترول الثالث (إيجبس)، أعلن "استمرار شركتي بي بي وإيني في ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، لثقتها الكاملة في قطاع البترول المصري".
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وأضاف الملا: "تتنوع أنشطة البحث والاستكشاف بالأحواض الترسيبية المختلفة، الصحراء الشرقية وخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل".
وبلغ الحد الأدنى لاستثمارات المزايدات 600 مليون دولار في فترة البحث الأولى، بالإضافة لـ39 مليون دولار منح توقيع، تتضمن حفر 20 بئراً.
وشهد استكشاف الغاز والبترول في مصر نشاطا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية، كان أهم نتائجها اكتشاف حقل ظهر للغاز في البحر المتوسط، وبدء إنتاجه، ووصول حجم إنتاجه إلى ملياري قدم مكعب من الغاز خلال 2018، ما حقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز.
ومن المقرر أن يصل حجم إنتاج حقل ظهر إلى ثلاثة مليارات قدم مكعب بنهاية 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعلن عن فوز أربع شركات عالمية بمزايدات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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