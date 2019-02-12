عراقية تلد 7 توائم

وقالت مواقع إخبارية محلية، إن سيدة عراقية أنجبت 7 توائم في محافظة ديالى، وأن الأم وأطفالها جميعا في حالة صحية جيدة.
وأصدرت دائرة صحة ديالى، بيانا للإعلام بهذه المناسبة، أمس الأثنين، قالت فيه إن "سيدة ولدت اليوم في مستشفى البتول التعليمي بالمحافظة"، مبينة ان "التوائم هم ذكر واحد وست اناث"، بحسب السومرية نيوز.
وأشارت الدائرة في بيانها إلى أن "الولادة كانت طبيعية بمستشفى البتول التعليمي".
ولفتت الدائرة إلى أن "الأم والأطفال بحالة صحية جيدة"
ونقلت شبكة رووداو الإعلامية، عن فارس العزاوي، مدير إعلام صحة ديالى، تصريحه بأن ما حدث هو "سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق".
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