أول تصريح للاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي بعد وصوله أستراليا

وقال العريبي اللاجئ في أستراليا، عقب نزوله في مطار ملبورن من طائرة للخطوط الجوية التايلاندية: "أستراليا هي بلدي. لم أحصل على الجنسية بعد، لكن بلدي هو أستراليا… أحب أستراليا وسأموت في أستراليا"، بحسب "رويترز".

وقالت زوجة العريبي، التي طلبت عدم نشر اسمها حرصا على سلامتها، في بيان: "انتهى الكابوس أخيرا. قلبي مفعم بالامتنان. أنا سعيدة للغاية لأن هذه دموع الارتياح والفرحة".

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصول العريبي، الذي ظل محتجزا في سجن تايلاندي لأكثر من شهرين بطلب من بلاده، إلى أستراليا اليوم الثلاثاء وقوبل بالهتافات والحفاوة.

​وتجمع المئات من أنصار العريبي للترحيب به وهتفوا: "مرحبا بك في بيتك يا حكيم!" وارتدى اللاعب قميص فريق باسكو فيل الذي يلعب لصالحه في ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا.

​وأطلقت السلطات التايلاندية سراح اللاعب الشاب البالغ من العمر 25 عاما أمس الاثنين.

وفر العريبي من البحرين عام 2014 وحصل على وضع لاجئ في أستراليا وتتهمه المنامة بارتكاب جرائم خلال احتجاجات الربيع العربي عام 2011 لكنه ينفي هذه الاتهامات.