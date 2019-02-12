استئناف موسم العُمرة في غزة مطلع مارس المقبل

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
أعلن وزير الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، يوسف ادعيس، الثلاثاء، عن استئناف رحلات العمرة للفلسطينيين في قطاع غزة، في الرابع من مارس / آذار المقبل، بعد توقف دام أربع سنوات.
وقال "ادعيس" في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن الوزارة أنهت كافة الترتيبات مع الجهات المختصة لبدء موسم العمرة، على أن تُسيّر أول رحلة من مطار القاهرة الدولي على متن الخطوط الجوية الفلسطينية في الرابع من الشهر المقبل.
وسيغادر المعتمرون قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، في الثالث من مارس / آذار، بحسب "ادعيس".
ولفت إلى أن "جهود بذلت، بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزرائه، مع المسؤولين المصريين لتسيير رحلات العمرة".
ومنذ ديسمبر / كانون الأول 2014، لم يتمكن أي من معتمري قطاع غزة، من السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، كما قال عوض أبو مذكور، رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، في تصريحات سابقة لوكالة الخليج 365.
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