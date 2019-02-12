المرصد السوري: خروج 500 شخص من آخر معاقل داعش بريف دير الزور الشرقي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بخروج نحو 500 من المدنيين المتبقين في جيب تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش) بريف دير الزور الشرقي بشرق سورية .

وقال المرصد ، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن دفعة جديدة من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، من جنسيات مختلفة روسية وألمانية وفرنسية وتركية وشيشانية تمكنوا من الوصول نحو مناطق "قوات سورية الديمقراطية"( قسد) خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

وأضاف المرصد أن من ضمن الخارجين 28 على الأقل من عناصر التنظيم من جنسيات غير سورية بينهم سبع عناصر من جنسيات غربية.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية ، وهي جماعة متمردة يتزعمها الأكراد المتحالفون مع الولايات المتحدة، مؤخراً من أجل طرد مسلحي تنظيم داعش من قرية الباغوز، آخر المناطق التي لا تزال تقع تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في محافظة دير الزور الشرقية، بالقرب من الحدود مع العراق.

وأعلن المرصد السوري أول أمس الأحد أن مسلحي داعش يستخدمون المدنيين في المنطقة كدروع بشرية.

ويعتقد أن تنظيم داعش، الذي عانى من انتكاسات عسكرية في سورية والعراق، يقوم بزرع الألغام في معقله الأخير في دير الزور لعرقلة العمل العسكري ضد مقاتليه هناك.

وتلعب قوات سورية الديمقراطية دوراً رئيسياً في محاربة تنظيم داعش في سورية التي مزقتها الحرب، حيث استعادت الكثير من الأراضي التي كانت تقع تحت سيطرة التنظيم المتطرف في شرق سورية الغني بموارد الطاقة.