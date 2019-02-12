الصين تختبر أقوى سلاح بحري في العالم.. ما هو؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اختبرت الصين أقوى سلاحا بحريا، قد يظهر في الخدمة في منتصف العشرينات.

ووفقا لـ CNBC ، إن السلاح هو "ريلغان"، الذي قام المطورون الصينيون بتركيبه لأول مرة على سفينة حربية. وقد أظهر السلاح الجديد الذي يستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية بدلاً من البارود، نتائج جيدة.

ويمكن لقذيفة أطلقت من الريلغان الصيني والطيران بسرعة 2.5 كيلومتر في الثانية أن تصل إلى هدف يقع على مسافة 200 كيلومتر. وكمثال بياني، تفيد التقارير أن قذيفة من مدفع ريلغان، موجود في واشنطن، يمكنها الوصول إلى فيلادلفيا في أقل من 90 ثانية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ريلغان يسمح بالجمع بين قوة المدفعية ومدى التدمير، وكان هذا متاح في السابق فقط للذخيرة العالية الدقة. وبحسب الموقع، فإن الريلغان الصيني يتفوق على الأمريكي بكثير.

يذكر أن الجيش الصيني هو ثالث أقوى جيوش العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

عدد من يصلحون لأداء الخدمة العسكرية في الصين 619 مليون نسمة، وعدد من يصلون إلى سن التجنيد سنويا 19.5 مليون نسمة.

كما أن تعداد الجنود العاملين في الجيش الصيني 2.2 مليون جندي، إضافة إلى 1.4 مليون في قوات الاحتياط، ليتجاوز حجم ميزانية الدفاع 161 مليار دولار أمريكي.

ويصل عدد المروحيات في الجيش الصيني إلى 912 مروحية، بينها 206 مروحيات هجومية، ويوجد في الصين 507 مطارات عسكرية.

في حين، تتكون قوة الدبابات في الجيش الصيني من 6457 دبابة، إضافة إلى 4788 مدرعة و1710 مدافع ذاتية الحركة، إضافة إلى 6200 مدفع ميداني و1770 راجمة صواريخ متعددة.

في السياق، يصل عدد سفن الأسطول الحربي الصيني إلى 714 سفينة حربية، منها حاملة طائرات واحدة، و68 غواصة و51 فرقاطة، و35 مدرعة و35 كورفيت، إضافة إلى 220 سفينة دورية، و31 كاسحة ألغام.