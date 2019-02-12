تعرف على طريقة عمل فخذ الخروف المحشية بالفريك

يتربع لحم الخروف على قائمة أشهر الأكلات التي يمكن تقديمها في الولائم والمناسبات المختلفة، وفضلا عن طعمه الشهي فإن له العديد من الفوائد؛ حيث يتميز لحم الخروف بأنه يعمل على الحماية من فقر الدم، وزيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم، ويساعد على الوقاية من هشاشة العظام، وبناء العظام، ونمو الأنسجة، ويقي من الإصابة بمرض ألزهايمر، ويساعد على التحسين من القدرات العقلية، ومفيد أيضا في التعزيز من عملية الأيض والتحسين من عملية التمثيل الغذائي، وكذا يساعد على التئام الجروح سريعاً، ويمد الجسم بالطاقة.. وفيما يلي نتعرف على إحدى أشهى طرق طهيه، وهي طريقة عمل فخذ الخروف المحشية بالفريك، وفقا للعين الإخبارية.

مقادير فخذ الخروف المحشية بالفريك

طريقة عمل فخذ الخروف المحشية بالفريك

قطعة من فخذ الخروف.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البهار المشكل.

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع كوب زيت زيتون.

ثمرة من البصل المفروم.

3 أكواب فريك.

نصف كوب لوز مقلي.

4 أكواب ونصف من الماء أو المرق.

طريقة التحضير:

يتم عمل شق في طرف فخذ الخروف، والتخلص من العظام الموجودة فيه.

اخلط البهارات معاً في وعاء، وقم بتقليبها جيداً.

ضع نصف كمية البهارات على الفخذ، ويتم توزيعها من الداخل ومن الخارج جيداً.

يغسل الفريك بالماء جيداً، ويوضع في الماء الدافئ للنقع لمدة 10 دقائق.

أضف البصل إلى زيت الزيتون في إناء على النار، ويتم التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.

ضع البصل على الفريك المنقوع والمصفى من الماء، ويتم التقليب لمدة 3 دقائق، ثم تتم إضافة المرق.

أضف إلى الخليط باقي البهارات، ويترك الفريك على النار متوسطة الحرارة لمدة دقائق.

يغطى الإناء، ويترك لمدة 30 دقيقة إلى أن يتشرب الفريك المرق.

توضع نصف كمية الفريك في طبق وعليها ربع كوب من اللوز، ويتم الخلط.

توضع الفخذ في صينية مبطنة بورق الألومنيوم، وعليها خليط الفريك واللوز.

يتم لف الفخذ بالخيط المقاوم للحرارة، ثم يغلف بورق الألومنيوم.

توضع الصينية في الفرن لمدة ساعتين.

تخرج الصينية من الفرن، ويتم وضع الفريك في طبق، والتخلص من الخيط الملفوف به الفخذ، وتوضع الفخذ على الفريك، وترش باللوز.

تقدم.. وبالهناء والشفاء.