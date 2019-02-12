دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تستحوذ على شركة Eero الرائدة في أجهزة الراوتر اللاسلكية وحلولها

أعلنت شركة أمازون مساء أمس الاثنين عن استحواذها على شركة Eero المختصة في حلول الشبكات اللاسلكية والرائدة في تطبيق تقنية Mesh في رواترات WiFi التي تعمل بواسطتها على إيصال إشارات الانترنت اللاسلكي لكافة أرجاء المنطقة المراد تغطيتها بكفاءة عالية كالمنازل الواسعة على سبيل المثال.

حيث تعني تقنية Mesh بالاعتماد على رواتر WiFi رئيسي بالإضافة لأكثر من وحدة مساعدة شبيهة بـ Access Point يتم توزيعها ببعد مختلف؛ فيما تحمل جميعها اسم موحد وتوفر سرعة وثبات في الاتصال كما يتم التحكم فيها وربط الأجهزة ومنتجات المنزل الذكي معها بكل سهولة عبر تطبيقها الخاص.

وتأتي خطوة أمازون هذه بعد عملية تعاون مشترك بين الشركتين استمرت لعدة سنوات منذ إنظلاق Eero في 2014، حيث كانت الأخيرة مسؤولة عن تزويد أمازون بملحقات وحلول الاتصال للشبكات اللاسلكية مسهلة عملها في في تكوين أنظمة الربط والاتصال لمنتجات المنزل الذكي.

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وقد أعزت شركة أمازن استخواذها على Eero في سياق تسهيل وتقدم تجربة مميزة للمستهلك في ربط الأجهزة المنزلية الذكية بالشبكة اللاسلكية وتكوين نظام اتصال قوي ومحمي ومترابط باستغلال مهارة وقدرات الشركة الفذة في هذا المجال.

فيما لم تعلن أمازون عن القيمة المالية للصفقة المتمثلة بمبلغ الاستخواذ، لكن على جميع الأصعدة تبدو القيمة التقنية للاستخواذ جلية وتنم عن مضي أمازون قدماً في نهج التطوير المستمر وإبرام الصفقات الناجحة وتوسيع مجالات عملها بشكل دائم.

التدوينة أمازون تستحوذ على شركة Eero الرائدة في أجهزة الراوتر اللاسلكية وحلولها ظهرت أولاً على عالم التقنية.