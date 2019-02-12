الحريري: الحكومة تجدد الترحيب بالمبادرة الروسية حول عودة النازحين السوريين

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى مبنى المجلس النيابي لحضور جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري وللتصويت على الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحريري.

وبدأ تلاوة البيان الوزاري، أمام النواب، مؤكدا أننا "نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي". مشيرا إلى أن "جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك للإنتقال بالبلاد إلى الاستقرار المنشود". بحسب ما ذكرته "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأوضح الحريري أن "مهمة الحكومة الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساستها وقدرتها على الإصلاح والتطوير".

وقال:"التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم التمويل لها من قبل مؤتمر "سيدر".

يتبع…