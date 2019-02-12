الشيخة موزة تشارك في إحدى فعاليات اليوم الرياضي القطري (فيديو)

وكان برفقة الشيخة موزة، بطلة المبارزة الأمريكية المسلمة ابتهاج محمد، على التقاط الصور التذكارية مع منتخب قطر للدراجات الهوائية، كما قامت بالتوقيع على إحدى القمصان الخاصة بالفريق.

وتحتفل قطر، اليوم الثلاثاء، بالنسخة الثامنة من اليوم الرياضي، والذي يأتي هذا العام تزامنا مع سلسلة إنجازات حققتها الرياضة القطرية.

ويقام احتفالا باليوم الرياضي، مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة تشمل مختلف فئات المجتمع القطري؛ من رجال ونساء وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحتضن أكاديمية "أسباير" للتفوق الرياضي، والحي الثقافي "كتارا"، ومؤسسة قطر، وكورنيش الدوحة، وحديقة المتحف، فعاليات اليوم الرياضي 2019، إضافة إلى فعاليات الشرق والغرب والشمال والجنوب، علاوة على فعاليات "المرأة".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، صدر مرسوم أميري باعتماد يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام، يوما رياضيا بقطر.