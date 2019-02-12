قطر تحذر المواطنين والوافدين من "الفخ"

وأهاب مكتب الاتصال الحكومي المواطنين والمقيمين في قطر أن "لا ينزلقوا ولا يقعوا في فخ الإساءات والبذاءات"، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وأكد المكتب في بيان صحفي أنه "تابع بكثير من الأسف الإساءات المتبادلة التي طغت في الآونة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال المكتب إنه "يستمد دعوته هذه من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الأول بعد الحصار، والذي أثنى فيه على مراعاة الشعب القطري للقيم والمبادئ حتى في زمن الخلافات. وأكد فيه سموه "حفظه الله" على ضرورة الاستمرار على النهج نفسه".

وتابع المكتب أن "دعوته هذه تأتي لتؤكد على الالتزام بالأخلاق الأصيلة للمواطنين والمقيمين في قطر عند الرد على الإساءات والافتراءات، حيث إن قضيتنا قضية حق لا تستلزم المغالاة، وإن دفاعنا عن وطننا يقوم على العدل والإنصاف والحقائق الموضوعية".