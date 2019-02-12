جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة القصيرة لفرعي "المؤلف الشاب" و"أدب الطفل"

واشتملت قائمة المؤلف الشاب على ثلاثة أعمال تم اختيارها من 12 عملا من القائمة الطويلة، وكذلك اشتملت القائمة القصيرة لفرع أدب الطفل والناشئة على ثلاثة أعمال تم اختيارها من أصل 10 أعمال من القائمة الطويلة، وذلك بحسب موقع الجائزة الإليكتروني.

​وتضم القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب كل من رواية "حَمامُ الدار — أحجية ابن أزرق" للكاتب سعود السنعوسي من الكويت، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات ضفاف عام 2017، وكتاب "المعرفة والسلطة: في الاقتراب من عوالم ميشيل فوكو" للباحث عمر التاور من المغرب، الصادر عن دار مقاربات للنشر والصناعات الثقافية عام 2018 ، وكتاب "روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة التّرابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية" للباحث د. عبد الرزاق بلعقروز من الجزائر، الصادر عن المؤسّسة العربية للفكر والإبداع عام 2017.

وضمت قائمة فرع أدب الطفل والناشئة، قصة "أنا لست أنت" للكاتب جيكر خورشيد من سوريا، الصادر عن دار الحدائق عام 2018، وقصة "أحلم أن أكون خلاط إسمنت" للكاتب حسين المطوع من الكويت، الصادر عن دار الحدائق عام 2018، وقصة "أين منقاري؟" للكاتبة يارا بامية من الأردن، الصادرة عن ورشة فلسطين للكتابة عام 2018.

وكان فرع المؤلف الشاب استقبل 365 مشاركة هذا العام، بينما استقبل فرع أدب الطفل والناشئة 168 مشاركة. وستقوم الجائزة بالإعلان عن القوائم القصيرة لفروعها الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.