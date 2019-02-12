التجارة: حجم التستر يصل إلى 400 مليار ريال سنويًا في عدة قطاعات

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صحيفة الخليج الالكترونية
ذكرت وزارة التجارة والاستثمار، أن قيمة الغرامات التي تم فرضها على المتسترين خلال عام 2017 و2018 بلغت نحو 10.5 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة، أن حجم التستر التجاري في المملكة يتراوح تقريباً ما بين 300 إلى 400 مليار ريال سنوياً في عدة قطاعات، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قد ذكر الأسبوع الماضي أنه سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن برنامج مكافحة التستر التجاري الذي تم إقراره من الجهات العليا.
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