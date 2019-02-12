56 خدمة تقدمها #الأرصاد بمقابل مالي.. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دليلاً إرشاديًا لتوصيف خدماتها والمقابل المالي لها، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء رقم (429) للموافقة على تقديم (56) خدمة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمقابل مالي.

ووفقا لـ”الوطن” فإن الدليل الإرشادي يحتوي على الخدمات الأرصادية والبيئية منها: خدمة التدقيق البيئي، التقييم البيئي، التعامل مع الحوادث والكوارث البيئية، التصريح البيئي للمنشآت الفئة الأولى والثانية والثالثة، التأهيل للعمل البيئي، تحاليل المختبرات البيئية عالية الدقة الدولية ونتائجها، تصدير مواد، وعبور مواد ونفايات.

وأصبحت الخدمات الأرصادية التي تقدم بمقابل مالي بحسب الدليل تتمحور في خدمة التقارير المناخية بالمعدلات السنوية والمتوسطات الشهرية واليومية لمرصد واحد من سنة إلى أكثر من 50 سنة، إضافة إلى الاستشارات والدراسات الأرصادية وإصدار شهادة صحة بيانات وبدل مفقود لشهادة بصحة بيانات، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي من ساعة حتى 24 ساعة، ومن يوم حتى 7 أيام، ومن 7 أيام وحتى شهر، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي لفصل مناخي، وعام ميلادي (4 فصول مناخية)، وكذلك خدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية من الأجهزة مباشرة التي تتم عليها عمليات حسابية التي تعتمد أيضا على المورد البشري ومن الأجهزة الخاصة.

كما تتضمن الخدمات خدمة بيانات لرصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة وتسجيلها لمدة يوم واحد فقط، وتشمل خدمة تقارير توقعات الطقس والرصد الآلي والمحطات الأوتوماتيكية التي تقدم بيانات على مدار الساعة لجميع عناصر الطقس الأساسية التي سجلت وهي تشمل التقارير والرسوم البيانية والإحصائية لمدة 24 ساعة كحد أدنى، وخدمات الرصد لطبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة مباشرة وغيرها من الخدمات.