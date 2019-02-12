شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: رصدنا الآلاف من عقود الإيجار السكنية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداؤود عن رصد أكثر من 3 آلاف عقد إيجاري سكني خارج الشبكة الإلكترونية، وتجاوز نسبة السعي، وممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري، من خلال جولات شملت أكثر من 17 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة حتى الآن، مؤكداً صدور عدة قرارات وزارية بالمخالفات والعقوبات.

وأشار، وفقاً لـ«عكاظ»، إلى قيام الوزارة باستدعاء عدد من المنشآت العقارية، وجرى تصحيح أكثرها.

وذكر أن فرق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار» تقوم بجولات دورية وثابتة، بهدف توعية المنشآت العقارية والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح.

وأضاف أن نظام إيجار السكني معتمد وإلزامي منذ إطلاقه الرسمي في 12 فبراير 2018، واصفا انطلاقة البرنامج بـ«الناجحة»، حيث تعكسها الأرقام والإحصاءات المسجلة في «إيجار».

وبيَّن أن عدد المنشآت العقارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تجاوز 11 ألف منشأة وساطة عقارية حتى الآن وهذا الرقم في تصاعد مستمر، وهو دلالة على ثقة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري بالبرنامج وجودة الخدمات المقدمة لهم، حيث أسهم «إيجار» في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها من خلال أنظمة وآليات عمل تحفيزية، إضافة لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.

وأكد أن توثيق العقود الإيجارية في تزايد مستمر، مرجعا ذلك للثقة المتزايدة للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري من خلال ما لمسوه من مزايا الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث تجاوز عدد العقود الموثقة يوميا أكثر من 1100 عقد، أما مجمل العقود الإيجارية المسجلة في الشبكة منذ إطلاق الخدمة فسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق ضمن تقارير إحصائية دورية.