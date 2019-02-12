بوتفليقة في طريقه لولاية خامسة وعينه على «الدستور»

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التكهنات تشير إلى فوز بوتفليقة بولاية خامسة، حيث لا يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من الجزائريين الذين ينسبون له الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد.

"بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قط، بل وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض"، بهذه الرسالة أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حالة الغموض حول موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة أبريل المقبل. خلال هذه الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة للجزائريين كشف خلالها عن حقيقة وضعه الصحي، إلا أنه أكد أن حالته الصحية لن تمنعه من أداء مهامه.

بوتفليفة أعاد إلى الأذهان رسالة مشابهة، عشية الاستحقاق الرئاسي في 2014، أكد فيها أن شعبه يعلم أنه "مريض، ولكنه مصرَ على ترشيحي لعهدة رابعة، فنزلت عند رغبته". وعود رئاسية بوتفليقة وعد أنه في حالة انتخابه سيقوم بتنظيم ندوة وطنية شاملة من أجل "اقتراح حلول تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق" وعلى ضوئها سيتم

بوتفليفة أعاد إلى الأذهان رسالة مشابهة، عشية الاستحقاق الرئاسي في 2014، أكد فيها أن شعبه يعلم أنه "مريض، ولكنه مصرَ على ترشيحي لعهدة رابعة، فنزلت عند رغبته". وعود رئاسية وعود رئاسية بوتفليقة وعد أنه في حالة انتخابه سيقوم بتنظيم ندوة وطنية شاملة من أجل "اقتراح حلول تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق" وعلى ضوئها سيتم إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية.

الحكومة الجزائرية في ورطة بعد «فضيحة المنتجات الزراعية» ومن بين المواضيع التي ستناقشها الندوة "القضاء على آفة البيروقراطية" و"مكافحة الفساد" وجذب الشباب "للمشاركة في الحياة السياسية". وخلال رسالته المطولة أفاد بأنه يمكن أن تقترح الندوة الوطنية أيضًا إثراءً عميقا للدستور وسوف تعرض عليه الاقتراحات التي ستتمخض عن الندوة الوطنية، من أجل تجسيدها وفق الطرق والمناسبة، مشيرا إلى أن تلك الندوة ستتمثل في هدفين رئيسيين هما التوافق حول الإصلاحات والتعديلات الدستورية التي تحتاجها البلاد، وفقا لـ"الشرق الأوسط". وكان التحالف الرئاسي قد أعلن قبل أيام عن ترشيح بوتفليقة لانتخابات أبريل المقبلة، من أجل الفوز بولاية رئاسية خامسة، بعد أن بدأ ولايته الأولى في 27 إبريل من عام 1999.

ومن المرجح أن يفوز بوتفليقة بولاية خامسة، حيث لا يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من الجزائريين الذين ينسبون له الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد من خلال إصدار عفو عن مقاتلين إسلاميين سابقين. كما أن المعارضة الجزائرية تعاني من حالة من الضعف والانقسام. بين مؤيد ومعارض بين مؤيد ومعارض استقبل الجزائريون رسالة بوتفليقة التي أعلن فيها نيته الترشح لولاية خامسة بين مؤيد ومعارض لعهدة جديدة للرئيس لمواصلة إدارة شؤون البلاد، حيث يحتد الجدل حول إمكانية إحداث تغيير جذري يفي بتطلعات الشارع الجزائري مع ترشحه لولاية جديدة. هل نظمت الجزائر رحلات جوية إلى إسرائيل؟ أوضاع بوتفليقة الصحية الصعبة، تركت انطباعات سلبية في صفوف الشباب الجزائري الذي لجأ إلى "السوشيال ميديا" للإفصاح عن غضبه وسخريته من الوضع.

وعلق أحد النشطاء قائلا "يا جماعة خليو الراجل يموت في خاطره هذا عيب كبير أصبحنا مضحكة العالم الجزائر ليست مملكة". الشباب الجزائري عبر عن غضبه من ترشح رجل يتجاوز عمره 81 عاما ولا "يحرك ساكنا". ووسط منشورات الغضب هذه، عكست أخرى خوفهم من المستقبل بشكل ساخر. فيما لجأ آخرون إلى انتقاد الأوضاع السياسية والاقتصادية فضلا عن الاجتماعية التي آلت إليها البلد خلال فترة حكم بوتفليقة ، بحسب "دويتشه".

وفي أول تعقيب من المعارضة على القرار، وصف رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس إعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بـ "القرار غير المسؤول" الذي من شأنه إغراق البلد أكثر فأكثر في الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنخره". وأضاف: "نحن الآن مجددا في تحويل جديد للإرادة الشعبية وانتهاك خطير للدستور من خلال تقديم مرشح في وضع صحي يتنافى وأعباء منصب رئيس الجمهورية". وعلي بن فليس، الذي يقود حزب “طلائع الحريات”، ترأس الحكومة بين 2000 و2004، ويعد حاليا أحد أبرز معارضي بوتفليقة، كما نافسه في انتخابات الرئاسة لعامي 2004 و2014.

وقبل أيام أعلن بن فليس نيته دخول السباق الرئاسي القادم، لكنه ربط الإعلان الرسمي للترشح بتطورات الوضع بشكل أعطى الانطباع بأنه سيتراجع حال قرر بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. إعلان الحسم إعلان الحسم مراقبون يرون أن إعلان الرئيس لترشحه لولاية خامسة حسم الانتخابات لصالحه، خاصة أن المعارضة لم تنجح في تقديم مرشح توافقي يمكنه منافسته. وتزامن إعلان الرئيس لترشحه مع تعيينه للمستشار السابق في الرئاسة الطيب بلعيز رئيسا جديدا للمجلس الدستوري، بعد أسبوعين من وفاة رئيسه السابق مراد مدلسي، وهو ما دفع بعض الأطراف للمطالبة بمراجعة نظام التعيين في هذا المنصب المهم الذي ستكون مهمته الأولى مراجعة ملفات المرشحين ومن بينها ملف الرئيس بوتفليقة، حسب "سكاي نيوز". ويعد المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في الجزائر، الجهة المخولة بالموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية، وهو من يعلن نتائجها النهائية. ويتألف المجلس الدستوري من 12 عضوا هم 4 بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان ينتخبهما مجلس النواب، وعضوان يختارهما مجلس الأمة وآخران من المحكمة العليا، واثنان من مجلس الدولة، حسب الدستور.

تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة أصيب في 2013 بجلطة دماغية، أفقدته التحكم في حواسه، وأقعدته على كرسي متحرك. وتوقف نشاطه في الخارج بشكل كامل، فيما اقتصر في الداخل على أنشطة خاصة بالمناسبات، وكانت آخر مرة تحدث فيها بوتفليقة للجزائريين، بشكل مباشر، في مايو 2012. صراع تحت «قبة البرلمان» في الجزائر للإطاحة بالرجل الثالث الرجل المنهك صحيا استلم مفاتيح الحكم منذ 1999، ليكون أول رئيس يستمر في هذا المنصب لأربع ولايات في تاريخ البلاد وفي طريقه لولاية خامسة.

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