الخواتم الذكية للصحة والرشاقة والتكنولوجيا

يستهوي الكثير من النساء ارتداء المجوهرات خاصة الخواتم، باعتبارها أحد أهم مظاهر التزيّن التي لا تستغني عنها أنثى، وفي ظل الثورة التكنولوجية الضخمة التي يشهدها العالم، نجح الخبراء في توظيف الخواتم بمنظومة التطور العلمي، واستغلالها لتعقب نشاطاتنا الرياضية وطريقة نومنا ومعدل نبضات قلوبنا، والكثير من المزايا والخصائص الأخرى، وفقا للعين الإخبارية.

وتزخر الأسواق العالمية بالكثير من الخواتم الذكية، ذات الاستخدامات والأشكال المتعددة، منها:

1- بلينك Blinq

خاتم ذو الطابع العصري الذي يجذب النساء؛ نظرا لتصاميمه التي تشبه المجوهرات التقليدية؛ إذ تتيح لهن إبقاء هاتفهن في الحقيبة أو الجيب، وتزودهن بالإشعارات بشكل سري، مثل ورود اتصال أو رسالة نصية أو رسالة إلكترونية، إضافة إلى إشعارات أخرى صادرة عن المفكرة أو تطبيقاتهن المفضلة.

2- أو بي إن OPN

هذا الخاتم من شركة إن إف سي رينغ NFC Ring، المصنوع من السيراميك المضاد للخدوش، ويقدم تطبيقات متعددة تركز على مجال تقنية (إن إف سي NFC) أو ما يعرف بتقنية التواصل القريب المدى للاتصالات، ويمكن لهذا الخاتم تخزين معلومات جهات الاتصال خاصتك أو روابط لمواقع لتقوم بنقلها بكل سهولة إلى هواتف أصدقائك الداعمة لتقنية "إن إف سي".

كما يستطيع خاتم "أو بي إن" أن يحل محل بطاقات ومفاتيح "إن إف سي"، كتلك التي تستخدمونها للدخول إلى المباني التي تعملون بها أو تسكنون فيها. أو يمكنكم مثلا أن تستخدموه لفتح قفل هاتفكم أو برمجته لفتح تطبيق أو إعدادات معينة (كتشغيل الواي فاي أو البلوتوث) عبر نقر الخاتم على الهاتف.

3- موتيف Motiv

وحسب جريدة "الشرق الأوسط"، أخضع خاتم موتيف Motiv Ring، المصنوع من التيتانوم (السريع الخدش)، للاختبار لمدة أسبوعين متواصلين، ووظيفته الأساسية متابعة الرشاقة والنشاطات الرياضية والنوم، إضافة إلى تعقب نبضات القلب.

وذكرت الجريدة أنه "عند طلب الخاتم من الموقع الرسمي، تتلقون أولا صندوقا يحتوي على 7 خواتم بلاستيكية بمقاسات مختلفة، لتتمكنوا من تجربتها ومعرفة المقاس المناسب لكم، بعدها تستطيعون الرجوع إلى الموقع الرسمي للخاتم لتزويدهم بمقاسكم ثم تختارون اللون المناسب بين الرمادي أو الذهبي أو الأسود ودفع ثمن الخاتم 199 دولارا".

وتدور أهمية "موتيف رينج" في تعقب عدد الخطوات التي يمشيها مرتدوه والمسافات التي يقطعها، وحساب معدل نبضات قلبه، واحتساب السعرات الحرارية التي يحرقها يوميا، وتعقب مدى كفاءة نومه، فضلا عن كونه مضادا للماء؛ ما يتيح استخدامه تحت الماء لعمق 165 قدما؛ لتعقب تمارين السباحة.

4- زينزو xenxo

من أحدث المشاريع التي أُعلنت أخيرا فكرة خاتم زينزو xenxo؛ إذ تدعي الشركة المصنعة له أنه أذكى الخواتم الذكية، ويأتي بـ12 ميزة مهمة، منها استقبال المكالمات وتخزين الملفات واستخدامه في المدفوعات وتعقب النشاطات الرياضية، ويمكن التحكم فيه عن طريق الإيماءات Gestures.

5- أورا Oura

يتصل هذا الخاتم بالهاتف (أندرويد، أو آي أو إس) عبر تطبيق خاص، ويستخدم لتعقب النوم، ويرصد معدل نبضات القلب، والتنفس، ودرجة حرارة الجسم وحركته، كما يراقب نشاطات الفرد الرياضية خلال النهار، ثم يُرسل هذه البيانات إلى التطبيق الذي بدوره يوفر نصائح مفيدة للحصول على نوم أفضل.

ويأتي الخاتم بتصميمين؛ الأول خاتم التوازن (Balance)، ويمتلك شكلا مدببا بعض الشيء على أجزاء محيطه الخارجي. والآخر خاتم التراث (Heritage)، وهو مستدير مع حافة ناعمة وأكثر استواء ويتوافر بألوان عدة، منها الفضي، والذهبي الوردي والأسود، كما يأتي الخاتم بنسخة فريدة فضية اللون تحتوي على فصٍّ من الألماس، ويبلغ سعره 1200 دولار.

وأظهرت صور متداولة ارتداء الأمير هاري خاتم "أورا الذكي"، أسود اللون، في إصبع يده اليمنى، ويصل سعره إلى 350 دولارا.