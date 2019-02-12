صرخة علمية.. الأرض بدأت موجة الانقراض السادسة بسبب الحشرات

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القاهرة- مصراوي:

إذا كان العالم يواجه شبح الكارثة بسبب التغير المناخي وسباق التسلح بين القوى النووية، فإن العلماء يحذرون من كوارث أخرى قد تكون أكثر خطرا على كوكب الأرض

وأفادت دراسة نشرتها مجلة (الحماية البيولوجية) العلمية أن الحشرات مهددة بالانقراض خلال نحو 100 سنة، إذا استمرت المعدلات الحالية لتراجع أعداد هذه الكائنات. وأُعدت هذه الدراسة بواسطة العالمين فرانسوا سانشيز بايو، وكريس وايكخويس.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن هناك تناقصا واضحا في أعداد 40% من أنواع الحشرات، كما أن معدل انقراض الحشرات أسرع 8 مرات من معدلات انقراض بقية الكائنات، ما ينذر بكارثة حقيقية قد تنتهي بانهيار النظام البيئي بكامله.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن أعداد الحشرات تتراجع بمعدل 2.5% سنويا، وبحسة بسيطة فإن الانقراض قد يستغرق أقل من 50 عاما، لنصحو يوما فنكتشف أن العالم خال من تلك الكائنات.

وتقدم الدراسة العلمية صورة تشاؤمية لكوكب الأرض في المستقبل القريب، إذ تفيد أن موجة الانقراض السادسة للأرض قد بدأت بالفعل، لأن غياب الحشرات عن دورة الحياة القائمة على التوازن بين أعداد الكائنات سيؤدي بالضرورة إلى انهيار النظام البيئي، وسينعكس بالضرورة على مصير البشر.

والمعروف أن عدد الحشرات في الأرض يقدر بـ 17 ضعفا عدد سكان الأرض المقدر بـ 7.68 مليار.

الحشرات جزء أصيل في النظام البيئي، لأنها تعد طعاما لحيوانات أخرى، كما أن لها دورا بارزا في الإنتاج الزراعي العالمي باعتبارها وسيطا في عمليات تلقيح النبات.

ودعا أصحاب الدراسة، دول العالم، إلى تغيير جذري في طرق إنتاج الطعام، والتوقف عن نظم الزراعة الكثيفة والاستخدام المفرط للمبيدات.

وضرب العلماء مثلا بدولة بورتوريكو، التي سجلت اختفاء نحو 98% من الحشرات فيها.