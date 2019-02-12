مقتل وإصابة 70 مدنيا على الأقل في قصف لطيران التحالف على مخيم للمدنيين بدير الزور

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ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر محلية قولها: "استشهاد وجرح 70 مدنيا على الأقل في مجزرة جديدة لطيران التحالف الأميركي على مخيم للمدنيين في بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي".

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا، يوم السبت الماضي، في قصف لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على بادية بلدة الطيانة، بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وكان طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور، ما تسبب بمقتل ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.