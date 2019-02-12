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© AFP 2018 / SAM YEH
وكان ثلاثة أشخاص قتلوا، يوم السبت الماضي، في قصف لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على بادية بلدة الطيانة، بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.
وكان طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور، ما تسبب بمقتل ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 70 مدنيا على الأقل في قصف لطيران التحالف على مخيم للمدنيين بدير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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