دعوة من مندوبة قطر في الأمم المتحدة

وقالت علياء آل ثاني في بيانها كنائبة لرئيسة الجمعية العامة: "من الضروري البرهنة على أن التعددية هي أفضل وسيلة للتصدي للتحديات العالمية التي تقف في طريق التنمية المستدامة".

ودعت إلى "توفير الفرص للأفراد الذين يفتقرون إلى المساهمة في التقدم الذي تحرزه التنمية والاستفادة منها"، حسب وكالة الأنباء القطرية.

كما أكدت علياء آل ثاني أنه "يتعين على الدول الأعضاء تحقيق الهدف الرئيسي من خطة التنمية لعام 2030، وهو القضاء على الفقر في كل مكان، وتحقيق مبدأ عدم ترك أي شخص وراءنا، داعية إلى معالجة عدم المساواة والتحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي".