زيارة الفجر المفاجئة... ماذا يفعل محمد بن سلمان داخل الحرم وفوق الكعبة (صور وفيديو)

وتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل في السعودية عن سبب زيارة ولي العهد السعودي إلى الحرم المكي.

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وصعد هاشتاغ " محمد بن سلمان في الحرم المكي" ضمن قائمة الأكثر رواجا في السعودية، خلال ساعات قليلة فقط.

وقالت صحيفة "سبق" السعودي إن "زيارة الفجر المفاجئة" لولي العهد، كان ختام لما أطلقت عليه "جولة اليومين المكوكية"، والتي تضمنت زيارة أماكن عديدة والاطمئنان على مشاريع عدة تشرف عليها السعودية الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن محمد بن سلمان تفقد خلال زيارته الحرم المكي، مشروع التوسعات الجديدة التي يتم إنشاؤها الفترة الأخيرة، كما ترأس اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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وناقش الاجتماع مشروع التوسعة الثالثة للحرم المكي الشريف، حيث تم استعراض مستويات الإنجاز، وعناصر المشروع وتم التطرق إلى ما يتم من جهود تنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

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كما أصر ولي العهد السعودي على الاطلاع بنفسه على سير المشاريع العملاقة التي انطلقت منذ سنوات، ومازالت مستمرة لتطوير الحرم المكي وزيادة سعته الاستيعابية، بما يواكب الرؤية المستقبلية التي تستهدف ضعفَي عدد المعتمرين حاليا، وهو ما جعله يصعد فوق سطح الكعبة ليشاهد عن كثب تطور تلك المشاريع.

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كما قبل محمد بن سلمان، خلال زيارته الحجر الأسود، وصلى ركعتين داخل الحرم المكي.

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وكان الأمير محمد بن سلمان، أطلق، مساء أمس الأحد، محمية شرعان الطبيعية كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.

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وقال ولي العهد السعودي، إن "مشروعات العلا" التي دشنها، قياسا بالإنجازات المرتقبة في المملكة حتى 2022 "لا شيء". وتابع ابن سلمان في تصريحات لقناة "إل دي سي"، ردا على سؤال هل نحن بحضرة الدولة السعودية الرابعة بكل التغيرات التي نراها: "نحن امتداد الدولة السعودية الثالثة".

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وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن تأسيس ميناء الملك عبد الله جاء: "استنادا إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة العربية السعودية إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، الذين يشهد عددهم نموا متسارعا ويتميز بارتفاع نسبة الشباب، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية".

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ويقع ميناء الملك عبد الله في منتصف الساحل الغربي على البحر الأحمر داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على بعد 90 كيلو مترا إلى الشمال من جدة، ثاني أكبر مدن المملكة. ويشكل ميناء الملك عبد الله عنصرا أساسيا في شبكة المواصلات المتكاملة التي تتيح توزيع السلع إلى سوق يبلغ حجمه أكثر من 400 مليون مستهلك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وفقا للصحيفة.

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ويمتاز ميناء الملك عبد الله بموقع استراتيجي على أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وعلى مقربة من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومنطقة إعادة التصدير.