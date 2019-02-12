شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تحدد موعد إطلاق «هاتف المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات:

أكدت تقارير تقنية أن “سامسونج” تتجه إلى الكشف عن أحدث هواتفها الذكية وجهازها القابل للطي في غضون أيام قليلة.

وبحسب موقع “أندرويد أوثوريتي”، فإن “سامسونج” تنوي الكشف عن هاتف “جالاكسي إف” القابل للطي، بحلول العشرين من فبراير الجاري، أثناء الإعلان المرتقب عن هاتف “جالاكسي إس 10”.

ونشرت شركة “سامسونج”، مؤخراً، تغريدة على موقع تويتر بشأن الهاتف المرتقب، لكن الفيديو الترويجي يظهر بعض التصميمات القابلة للطي فقط ولا يتحدث بشكل صريح عن الجهاز.

ويتوقع عدد من الخبراء أن يصل سعر الهاتف القابل للطي إلى 1500 دولار ومن المحتمل أن يكون مزوداً بشاشتين اثنتين على أن تكون واحدة منهما فقط قابلة للطي، فضلاً عن بطاريتين.

وفي يناير الماضي، كشفت شركة “رويول” الصينية النقاب عن هاتفها “فليكسباي” القابل للطي، لتهزم بذلك العملاقين سامسونغ وهواوي، اللذين وعدا سابقا بطرح هاتف من هذا النوع.

وتم عرض الجهاز الجديد وهو جهاز لوحي يعمل كهاتف في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019 في لاس فيغاس، الذي انطلق قبل أيام.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور الجهاز القابل للثني والذي يتميز بتصميم يدعم الطي إلى شاشتين، مما يجعل إدخاله إلى الجيب سهلاً وسلساً.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الجهاز لا يتمتع بـ”أداء جيد”وفق تقييمات خبراء تقنيين، مما يدل على أن الشركة سارعت إلى طرحه بسرعة للتفوق على منافسيها سامسونغ وهواوي دون الاهتمام بجودة الأداء.