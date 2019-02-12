الان تتابع أخيراً.. اكتشاف هوية مسرب الصور التي أنهت زواج أغنى رجل بالعالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

كشف موقع “ذا ديلي بيست”، هوية الشخص الذي قام بتسريب رسائل حميمية لأغنى شخص في العالم وأدى إلى طلاقه من زوجته وتعرضه لـ”الابتزاز الجنسي”.

وكان مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، قد قال، مؤخرا، إن الشركة الناشرة لمجلة “ناشنال إنكوايرر” قامت بابتزازه وهددته بنشر صور فاضحة تبادلها مع عشيقته، لورين سناشيز.

وبحسب المصدر، فإن شقيق سانشيز، المؤيد لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو الذي قام بتسريب الرسائل والصور “الفاضحة” لبيزوس، فيما كان فريق خاص من المحققين يرجح عدة فرضيات للعملية.