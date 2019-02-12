فصل إمام بأوقاف الدقهلية لخروجه عن المنهج الوسطي

دبي - بواسطة محمد فارس © وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أنهت وزارة الأوقاف خدمة الشيخ خليل السيد خليل محمد – إمام وخطيب بالدقهلية؛ لانقطاعه عن العمل اعتبارًا من 2 / 9 / 2018م بدون إذن، ما ترتب عليه اتخاذ إجراءات الفصل .

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، منع المذكور من أي عمل دعوي أو إمامة الناس بالمساجد، وأنه لا يمثلها لا في الداخل ولا في الخارج، وأنها إضافة إلى انقطاعه وإنهاء خدمته لن تسمح له بأي عمل دعوي؛ لخروجه على المنهج الوسطي.

وحذرت الأوقاف من تمكين المذكور من أي عمل دعوي أو ممارسته، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يمكن له من أي عمل بالمسجد