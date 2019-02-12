“ترامب” ثورة الخميني حقبة الفساد والقمع

صحيفة الخليج الإلكترونية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشعب الإيراني “يستحق مستقبل أكثر إشراقاً” بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ40 لنجاح الثورة الإيرانية الإسلامية التي وصفها بحقبة “الفساد والقمع والترويع” في تاريخ البلد الفارسي.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه الشخصي على شبكة (تويتر) الاجتماعية “40 عاماً من الفساد. 40 عاماً من القمع. 40 عاماً من الترويع. النظام الإيراني لم يحصد سوى الفشل على مدار 40 عاماً. الشعب الإيراني، الذي عانى كثيراً، يستحق مستقبلاً أكثر إشراقا”.

ونشر ترامب الرسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية وأرفقها بصورة لسيدة وهي ترفع يدها عالياً ومغطية رأسها ونصف وجهها بغطاء.

وجاءت تدوينات الرئيس الأمريكي بعد 3 ساعات من رسالة مماثلة نشرها مستشاره للأمن القومي، جون بولتون.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط خصوصاً عبر تقديمها الدعم العسكري للنظام في سوريا وحزب الله اللبناني، كما أن واشنطن ترفض حيازة إيران صواريخ بالستية.

وخرج مئات الآلاف من الإيرانيين أمس الإثنين للشوارع في إيران لإبراز وحدتهم الوطنية، ودعمهم للنظام الثيوقراطي، بالتزامن مع الذكرى الـ40 لانتصار الثورة الإيرانية.

وفي كلمته أمام حشد من المواطنين في ساحة أزادي بالعاصمة طهران، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستستمر في تطوير أنظمة الصواريخ.

ويذكر أن الثورة الإيرانية بقيادة آية الله الخميني أنهت حكم الشاه محمد رضا بهلوي في 1979.