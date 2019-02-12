الهلال يستأنف عقوبة “إداوردو”

الرياض

أعلن الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أنه طلب من لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المحلي إعادة النظر في عقوبة إيقاف لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر: “رفعت إدارة النادي خطاباً إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، تضمن طلب مراجعة القرار الصادر اليوم بشأن المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، والذي نص على إيقافه مباراتين”.

وتلقى إدواردو بطاقة حمراء أمام الباطن الجمعة الماضي بسبب تدخل عنيف قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي، بينما كان التعادل 2-2 يسيطر على اللقاء، وقبل أن يسجل زميله المهاجم بافتيمبي جوميس هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع.

وأضاف الهلال أنه يطلب من لجنة الانضباط مساواة عقوبة إدواردو بحالات مشابهة أخرى دون الحديث بمزيد من التفاصيل عن هذه الوقائع.

وسيغيب إدواردو عن مواجهة القادسية اليوم الثلاثاء وإذا لم تتغير عقوبة الإيقاف مباراتين فإنه لن يظهر في مباراة القمة أمام الاتحاد في الجولة التالية.

وينفرد الهلال بقمة الدوري برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني بينما يعاني الاتحاد ويأتي في المركز 15.