رموز «إيموجي» جديدة للهواتف الذكية

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أشارت بوابة “Emojipedia.org” إلى إطلاق 59 رمزاً تعبيراً جديداً “إيموجي” في تطبيقات التراسل الفوري للهواتف الذكية على مدار العام الجاري، ويصل عدد الرموز التعبيرية إلى 230 عندما تشمل جميع اختلافات الجنس وألوان البشرة.

وتشمل الرموز التعبيرية الجديدة كراسي متحركة وأطراف صناعية وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الحيوانات والأدوات الجديدة وأنواع أخرى مثل الكسلان وثعالب المياه وطيور الفلامنجو وإنسان الغاب، علاوة على بعض المأكولات مثل كعكة الفواكه والزبد والبصل والثوم وعلب العصير الكرتونية وحذاء الباليه وقطرة الدم.

وأوضح مجمع يونيكود أنه سيتم إطلاق الرموز التعبيرية الجديدة مع بداية مارس (آذار) المقبل، حيث من المتوقع طرح التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل والتطبيقات بدءاً من أبريل (نيسان)، وبالتالي ستظهر الرموز التعبيرية الجديدة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.