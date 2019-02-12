شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ولي العهد خلال تفقده مشاريع توسعة وتطوير الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، المسجد الحرام؛ وذلك لتفقد مشاريع وتطوير الحرم المكي، والخدمات المقدمة للمعتمرين. ووثقت مقاطع فيديو زيارة الأمير محمد بن سلمان للمسجد الحرام؛ حيث قام بالطواف بالكعبة المشرفة والدخول إليها لتفقدها والوقوف على أوضاع الحرم المكي.

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