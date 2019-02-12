الصادق المهدي يحذر من انقلاب داخلي في السودان

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قال زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، إن الوقت مناسب للتغيير وإقرار حكم ديمقراطي، محذرًا من محاولات إجهاض التظاهرات عبر انقلاب داخلي أو باستيلاء أحد مراكز القوة داخل النظام على السلطة، مقللًا من محاولات السلطة في الخرطوم إجهاض التظاهرات الحالية، وتوقع أن تعمل المحاولات على نجاح الثورة، إذ حدد 4 نقاط، قال إنها قد تجهض التحرك الثوري في البلاد، وهي: «غياب الرؤية للبديل التاريخي المطلوب، بجانب تخلفها عن وحدة الصف، وتخليها عن السلمية، فضلا عن التدخلات الأجنبية بدافع الثورة المضادة».
وأضاف المهدي: «الآن فرصة تاريخية لقوى التغيير للإقدام على تغير أوسع من نموذج الربيع العربي، وللعبور نحو مرحلة جديدة أهم معالمها حكم ديمقراطي يحقق المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون»، وفقًا لسبوتنيك. وأكد: أن «الثورة الحالية هي نتيجة تراكم صاعد أدى لحركة ثورية مجتمعية ألهبت
وأضاف المهدي: «الآن فرصة تاريخية لقوى التغيير للإقدام على تغير أوسع من نموذج الربيع العربي، وللعبور نحو مرحلة جديدة أهم معالمها حكم ديمقراطي يحقق المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون»، وفقًا لسبوتنيك.
وأكد: أن «الثورة الحالية هي نتيجة تراكم صاعد أدى لحركة ثورية مجتمعية ألهبت حماسة الشباب وحركت كل قطاعات المجتمع السياسية والمدنية والمطلبية»، لافتا إلى أن المساجد لعبت دورا كبيرا في بث النفس الثوري، وفي فضح الممارسات القمعية، رغم التضييق والملاحقات، والضرب الذي طال بعض أئمة المساجد.
وفي ديسمبر الماضي، دعا الصادق المهدي، الرئيس البشير إلى قبول التغيير والاستماع إلى مطالب المتظاهرين قائلًا: «التحركات السلمية مشروعة قانونيا، ومبررة بواقع تردي الأوضاع المعيشية». (التفاصيل)
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