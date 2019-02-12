انت الان تتابع الصادق المهدي يحذر من انقلاب داخلي في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، إن الوقت مناسب للتغيير وإقرار حكم ديمقراطي، محذرًا من محاولات إجهاض التظاهرات عبر انقلاب داخلي أو باستيلاء أحد مراكز القوة داخل النظام على السلطة، مقللًا من محاولات السلطة في الخرطوم إجهاض التظاهرات الحالية، وتوقع أن تعمل المحاولات على نجاح الثورة، إذ حدد 4 نقاط، قال إنها قد تجهض التحرك الثوري في البلاد، وهي: «غياب الرؤية للبديل التاريخي المطلوب، بجانب تخلفها عن وحدة الصف، وتخليها عن السلمية، فضلا عن التدخلات الأجنبية بدافع الثورة المضادة».

وأضاف المهدي: «الآن فرصة تاريخية لقوى التغيير للإقدام على تغير أوسع من نموذج الربيع العربي، وللعبور نحو مرحلة جديدة أهم معالمها حكم ديمقراطي يحقق المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون»، وفقًا لسبوتنيك. وأكد: أن «الثورة الحالية هي نتيجة تراكم صاعد أدى لحركة ثورية مجتمعية ألهبت

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