اليوم تنطلق الجولة الــ20 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين ضمن الجولة الـ 20، أولاهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض حينما يستضيف متصدر جدول الترتيب الهلال بـ(46 نقطة) نظيره القادسية الذي يحتل المركز العاشر وفي رصيده 23 نقطة، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود عند الـ 6:25 مساء.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الـ 8:20 مساء في قمة لقاءات الجولة، حيث يمتلك صاحب الأرض 36 نقطة في المركز الثالث، بينما أضاف النصر إلى رصيده 40 نقطة جعلت منه في المركز الثاني.

وتستكمل مواجهات الجولة بعد غد الأربعاء بمباراتين أيضًا، عندما يستضيف الحزم فريق الباطن في الساعة الـ 3:50 على ملعب نادي الحزم بالرس والذي يحتضن أول مباراة هذا الموسم، إذ يأتي الحزم في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، أما الباطن فجمع 18 نقطة يقف بها في المركز الـ13 في سلم الترتيب.

وعند الساعة الـ 6:10 مساء وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الفيصلي ضيفًا على الاتفاق صاحب الـ 27 نقطة والذي يتمركز في المرتبة السابعة، فيما يحتل الفيصلي المركز التاسع بـ24 نقطة.

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وفي الخميس المقبل، يخوض أربعة فرق لقاءين تجمع الأولى الفيحاء بضيفه الفتح على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الساعة الـ 3:45مساء، إذ يدخل أصحاب الأرض المواجهة وهم في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فيما يبدأ الفتح اللقاء وهو في المركز الثامن بـ25 نقطة.

وفي الثانية يستضيف التعاون فريق أحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند الـ 6:35 مساء، وجمع أصحاب الأرض 30 نقطة احتل لها المركز السادس، فيما يدخل أحد المباراة وهو في المركز الأخير بـ12 نقطة .

وتختتم منافسات الجولة يوم الجمعة المقبل، حينما يلاقي الشباب ضيفه الوحدة على الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل الشباب المركز الرابع بـ34 نقطة، ويقف خلفه مباشرة فريق الوحدة في المركز الخامس بـ31 نقطة.

ويستضيف الرائد فريق الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند الـ 8:20، حيث جمع أصحاب الأرض 23 نقطة وضعتهم في المركز الحادي عشر، في يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر برصيد 14.