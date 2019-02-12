ترامب يطلق شرارة التفوق الأمريكي في الذكاء الصناعي

دبي - بواسطة محمد فارس © دونالد ترامب دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي:

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا يطلب من الوكالات الاتحادية تخصيص مزيد من الموارد والاستثمارات للبحث والتدريب في تكنولوجيا الذكاء الصناعي ودعم هذا المجال، وفقا لرويترز.

وبموجب المبادرة الأمريكية للذكاء الصناعي، فإن الإدارة ستوجه الوكالات لمنح الأولوية للاستثمار في الأبحاث وجهود التطوير الخاصة بالذكاء الصناعي وزيادة إمكانية الحصول على البيانات الاتحادية والنماذج المطلوبة لهذه الأبحاث وإعداد الموظفين للتكيف مع عصر الذكاء الصناعي.

وتهدف المبادرة إلى ضمان تفوق الولايات المتحدة في أبحاث وتطوير الذكاء الصناعي والمجالات المرتبطة به مثل الصناعات المتقدمة والحوسبة الكمية.

Advertisements

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد الأسبوع الماضي إنه مستعد للعمل مع المشرعين لضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات المتقدمة في المستقبل، ووصف ذلك بأنه ”ضرورة“.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير ”الذكاء الصناعي شيء يمس كل جانب من جوانب حياة الناس“. وأضاف ”ما تحاول هذه المبادرة القيام به هو جمع كل هؤلاء تحت مظلة واحدة وإظهار كيف هي واعدة هذه التكنولوجيا للشعب الأمريكي“.

وتقول شركات وخبراء إن الذكاء الصناعي والتعلم الآلي المتعمق يثيران مخاوف أخلاقية بشأن التحكم والخصوصية وأمن الإنترنت، ومن المتوقع أن يؤديان إلى إلغاء وظائف في مختلف الصناعات.