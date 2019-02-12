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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأضافت أن "اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضي السعودية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلا عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائيا بموجب قانون العقوبات المصري".
كما أهابت وزارة الخارجية بوسائل الإعلام المصرية توعية المواطنين المسافرين إلى المملكة من خلال تعريفهم بالمواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة بموجب القوانين واللوائح السعودية.
هذا ونشرت الصحيفة جداول تضمنت المواد المحظورة بموجب القوانين واللوائح السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ازدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم في السعودية... الخارجية المصرية تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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